Mozilla нашла ложные ярлыки конфиденциальности для приложений из Google Play

Исследователи Mozilla нашли проблемы в маркировке безопасности данных Google в топ-40 приложениях Google Play. В ходе исследования была проанализирована информация о конфиденциальности, предоставленная разработчиками, и сравнена с указанной политикой конфиденциальности.

Как оказалось, в 80% случаев ярлыки конфиденциальности не соответствовали тому, как приложения реально используют данные. Серьезные несоответствия были найдены в 40% приложений из выборки. Только 6 из 40 приложений получили хорошую оценку от исследователей.

Джен Калтридер, руководитель проекта *privacy not included, назвала ярлыки конфиденциальности «полным провалом». По мнению исследователей из Mozilla, механизмы Google не помогают потребителям принимать осознанные решения, а сама компания снимает с себя ответственность за проверку информации.

В результате, предлагаемая форма данных содержит значительные проблемы. Например, она не содержит информации об обмене данными с поставщиками услуг, а существующие формулировки могут вводить пользователя в заблуждение.