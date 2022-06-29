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Новости

Браузер Mozilla Firefox 102 научился чистить URL от отслеживания

Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Mozilla Firefox 102 с функцией «Query Parameter Stripping». Она позволяет производить очистку URL от параметров, которые используются для отслеживания действий пользователя.

Например, подобные параметры используют HubSpot, Marketo и многие другие крупные компании. Они могут отслеживать переходы и клики пользователя. Браузер самостоятельно очистит параметры URL при его вводе или копировании.

Активировать «Query Parameter Stripping» можно в настройках «Приватность и Защита».

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Источник:
Mozilla

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