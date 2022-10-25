Motorola выпустила европейскую версию раскладушки Razr 22 за €1199

Motorola официально выпустила свою раскладушку Razr 2022 для глобального рынка. Название для Европы сократили до «Razr 22».

Сразу стоит отменить, что ценник компания взвинтила достаточно сильно. Покупателям на европейском рынке придется отдать €1199 (около 72 500 рублей). Для сравнения, в Китае устройство продают за 5999 юаней (около €840 или 50 000 рублей).

Смартфон наделен основным 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 144 Гц и 2,7-дюймовым внешним. Процессором выступает Snapdragon 8+ Gen 1, емкость аккумулятора 3500 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Вариация с памятью одна — 8/256 Гб.

Основная камера двойная — 50 и 13 Мп. У фронтальной камеры 32 Мп.

Гибкая раскладушка Motorola Razr 22 доступна только в черном цвете.