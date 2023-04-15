Появились рендеры упрощённой «раскладушки» Motorola Razr Lite

Интернет вновь пополнился новыми утечками от Motorola. Как стало известно, появились рендеры упрощенной версии «раскладушки» Motorola Razr Lite. Изображения опубликованы известным инсайдером OnLeaks в соавторстве с порталом MySmartPrice.

Судя по рендерам, новый смартфон Motorola Razr Lite очень напоминает своего конкурента – Samsung Galaxy Z Flip. Обе модели имеют похожую форму и выглядят стильно и элегантно. Однако, несмотря на сходство, у обоих устройств есть ряд отличий в деталях.

Пока неизвестно, какие технические характеристики будет иметь новинка. Впрочем, судя по информации, которая есть на данный момент, эта модель будет являться более доступной альтернативой своему старшему брату, Motorola Razr 5G. По предварительным данным, релиз Motorola Razr Lite ожидается до конца 2023 года.