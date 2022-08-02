Презентацию раскладушки Motorola Razr 2022, но в сеть попали официальные рендеры

Сегодня весь мир должен был увидеть раскладушку третьего поколения Motorola Razr 2022. Предыдущее поколение было представлено ещё в 2020 году и за весь 2021 год не получало каких-либо обновлений.

Кстати, Motorola собиралась выпустить Razr 2022 и Moto X30 Pro сегодня, 2 августа. Но их релиз неожиданно отменил генеральный директор Lenovo Чен Джин. Многие связывают такое решение с ростом напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Но никаких объяснений по поводу отмены мероприятия предоставлено не было.

Несмотря на это, некоторые официальные пресс-рендеры Motorola Razr 3 всё-таки попали в сеть.

Новая дата мероприятия не разглашается, следовательно, мы не знаем, когда выйдут Motorola Razr 2022 и Moto X30 Pro.

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