Стала известна европейская стоимость раскладушки Motorola Razr 2022

Motorola представила свою раскладушку Razr 2022 в Китае в августе. Новинка пока еще не добралась до глобального рынка, но сейчас стал известен ее «европейский» ценник.

Сообщается, что глобальное название смартфона — Razr 22. Источники утверждают, что ее стоимость будет либо €1299 (около 78 500 рублей), либо €1999 (около 72 500 рублей). Для сравнения, в Китае устройство продают за 5999 юаней (около 51 тысячи рублей).

Такая большая разница в цене не обусловлена какими-либо изменениями в самом аппарате. Motorola Razr 22 по-прежнему получит основной 6,7-дюймовый p-OLED дисплей с частотой обновления 144 Гц и внешний 2,7-дюймовый OLED. Процессором выступит Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумулятора небольшая — 3500 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.

Основная камера сдвоенная — 50 и 13 Мп. У фронтальной камеры 32 Мп.

Запустить гибкую раскладушку Razr 22 должны с 25 октября.