Motorola выпустила смартфон Edge 30 Neo в цветах Pantone

Motorola представила среднебюджетник Edge 30 Neo — неплохой смартфон в цветах Pantone. Также сегодня для глобального рынка вышел флагманский Edge 30 Ultra, который интересен как первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой.

Motorola Edge 30 Neo выпущен в корпусах расцветки Pantone, один из них Veri Peri — главный цвет 2022 года. Другие оттенки называются Aqua Foam, Black Onyx и Ice Palace.

У новинки 6,28-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 695, доступны вариации с оперативной памятью 6/8 Гб и встроенной 128/256 Гб.

Емкость аккумулятора составляет 4020 мАч + быстрая 68-ваттная зарядка и 5-ваттная беспроводная.

Основная камера сдвоенная — 64 и 13 Мп. У фронтальной камеры 32 Мп.

Стоимость Motorola Edge 30 Neo начинается от €369.

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