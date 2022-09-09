Motorola выпустила Edge 30 Ultra для глобального рынка за €900

Motorola перевыпустила свой флагман Moto X30 Pro для глобального рынка. На нем он будет известен как Edge 30 Ultra. Никаких изменений не появилось, да и не планировалось.

Motorola Edge 30 Ultra/Moto X30 Pro, в первую очередь, примечателен своей камерой. Это первый смартфон с 200-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HP1. Также есть дополнительный сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телевик на 12 Мп.

Процессором выступает Snapdragon 8 Plus Gen 1, емкость аккумулятора — 4610 мАч + поддержка 125-ваттной зарядки. Также у смартфона 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

Вопрос только к логике ценообразования Edge 30 Ultra. На китайском рынке новинка за 12 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти обойдется покупателю в $595, в Европе — €900. Согласитесь, разница бросается в глаза. В Китае есть еще версия с 128 Гб флеш-памяти, она стоит $520; для европейского рынка ее вообще не привезли.

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