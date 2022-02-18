Изображение флагмана Motorola Frontier с камерой на 200 МП

Инсайдер Эван Блэсс опубликовал в сети качественный рендер Motorola Frontier. Этот смартфон получит основную камеру с главным датчиком на 194 МП, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ и другое мощное железо.

Новинке приписывают датчики на 194, 50 и 12 МП в составе основной камеры. Также обещан загнутый на боковые стороны экран OLED с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с проводной зарядкой на 125 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Данных по памяти пока нет, также неизвестна цена. Зато сообщается, что новинка выйдет уже летом.

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