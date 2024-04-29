Новые подробности о Nintendo Switch 2: поддержка Joy-Con, 4K и запуск старых картриджей

Будущая Nintendo Switch 2 обрастает всё большими слухами и новыми подробностями. В этот раз производитель игровых аксессуаров Mobepad поделился ключевыми моментами портативной консоли.
Что нового будет в Nintendo Switch 2
- Поддержка картриджей и цифровых копий игр оригинальной Switch;
- Поддержка старых Joy-Con и Pro-контроллеров;
- Новые кнопки на новых Joy-Con;
- Толстые Joy-Con на электромагнитах с металлическими кнопками SL и SR;
- Восьмидюймовый экран с поддержкой Full HD-разрешения;
- Возможность увеличения разрешения до 4K в режиме док-станции;
- Регулируемая задняя подставка консоли остаётся;
Выход Nintendo Switch 2 запланирован на начало 2025 года.
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