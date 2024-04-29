Новые подробности о Nintendo Switch 2: поддержка Joy-Con, 4K и запуск старых картриджей

Будущая Nintendo Switch 2 обрастает всё большими слухами и новыми подробностями. В этот раз производитель игровых аксессуаров Mobepad поделился ключевыми моментами портативной консоли.

Что нового будет в Nintendo Switch 2

Поддержка картриджей и цифровых копий игр оригинальной Switch;

Поддержка старых Joy-Con и Pro-контроллеров;

Новые кнопки на новых Joy-Con;

Толстые Joy-Con на электромагнитах с металлическими кнопками SL и SR;

Восьмидюймовый экран с поддержкой Full HD-разрешения;

Возможность увеличения разрешения до 4K в режиме док-станции;

Регулируемая задняя подставка консоли остаётся;

Выход Nintendo Switch 2 запланирован на начало 2025 года.