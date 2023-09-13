Мошенники атаковали владельцев iPhone фейковой iOS 17

В преддверии выхода iOS 17 активность мошенников в Telegram выросла. Появились боты, предлагающие обновиться раньше остальных, предупреждают эксперты.

По словам специалистов, такие боты могут собирать личную информацию, включая логин и пароль от Apple ID, ФИО и даже данные банковских карт, связанных с Apple Pay. При этом для установки iOS дополнительные помощники не нужны, особенно если это неизвестные боты в Telegram. Рекомендуется вовсе избегать общения с ними.

Также россиянам посоветовали не спешить с установкой новой ОС сразу после ее релиза. Прежде чем обновлять свой iPhone, лучше подождать пару недель, чтобы удостовериться в совместимости всех необходимых приложений с iOS 17, а также получить свежие патчи с исправлениями ошибок.