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Pixar и CASETiFY выпустили аксессуары по мотивам «Корпорации Монстров» для техники Apple

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Вадим Майков сегодня в 00:05

Компания Pixar объявила о своем партнерстве с производителем аксессуаров CASETiFY, чтобы выпустить коллекцию аксессуаров к технике Apple, которые будут посвящены знаменитому мультфильму «Корпорация Монстров».

Коллекция включает в себя чехлы для смартфонов, планшетов и ноутбуков, кейсы для наушников и ремешки для часов. Каждый аксессуар отражает стиль и характер любимых персонажей мультфильма, таких как Джеймс П. Салливан, Майк Вазовски, Рэнделл Боггс и многих других.

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Согласно официальному заявлению, старт продаж коллекции Pixar x CASETiFY Monsters Inc. запланирован на 27 апреля текущего года. Цена на аксессуары будет варьироваться от 38 до 98 долларов.

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Источник:
Casetify

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