Представлен геймерский монитор Redmi Curved Monitor с частотой обновления 200 Гц

Xiaomi представила новый изогнутый монитор Redmi Curved Monitor 30-inch.

Устройство получило 30-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления картинки 200 Гц. Соотношение сторон монитора составляет 21:9, разрешение — WFHD 2560×1080 пикселей.

У новинки 126% охват цветовой гаммы sRGB, поддержка DC Dimming и AMD FreeSync Premium. На тыльной стороне есть два порта HDMI и один Display Port v1.4.

Стоимость Redmi Curved Monitor составляет примерно $205. В продажу он поступит 8 апреля в Китае.

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