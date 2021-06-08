Apple будет поддерживать iOS 14 даже после выхода iOS 15

Компания Apple старается обновлять свои устройства регулярно. Однако, как сообщается, это не всегда возможно. Иногда «за бортом» оказываются ещё актуальные смартфоны, а иногда новые версии ОС не поддерживают какие-то старые возможности.

И потому в Купертино будут поддерживать iOS 14 даже после того, как iOS 15 выйдет этой осенью. По данным источника, iOS теперь предлагает выбор между двумя версиями обновления программного обеспечения в приложении «Настройки». То есть, можно будет выбрать обновление в рамках 14-й линейки или сразу переход на 15-ю.

Это позволит получать актуальные обновления безопасности и не рисковать приложениями или данными, если те по какой-то причине не будут работать под iOS 15.

Само обновление до 15-й линейки появится в релизе, скорее всего, к моменту выхода iPhone 13.

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