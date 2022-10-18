Тарифы на мобильную связь могут вырасти до 15% в 2023 году

Крупные российские мобильные операторы могут повысить стоимость тарифных планов на 10-15% в 2023 году. С таким прогнозом выступило агентство Telecom Daily.

В первую очередь, повышение произойдёт из-за закупки подсанкционного оборудования. Как объясняет один из аналитиков рынка, операторам нужны деньги, чтобы заменять устаревающее оборудование. Если ранее они приобретали устройства от Cisco, Alcatel и Nokia, то сейчас компании отказывают им в продаже из-за санкций.

При этом МТС, Билайн и Мегафон отмечают, что по этой причине могут вырасти тарифы на связь. Их корректировка позволит компенсировать риски и возросшие расходы операторов.

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