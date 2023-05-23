Xiaomi выпустила вентилятор 3-в-1 за $70

Xiaomi выпустила умный вентилятор, который позиционируется как «три в одном». Новинка получила название Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan и на старте продаж оценивается всего в $70. Позже ценник вырастет до $85.

Три действия, которые выполняет гаджет: дует, охлаждает и увлажняет воздух. По сути, это кондиционер, увлажнитель и вентилятор в одном корпусе.

У Mijia Smart Evaporative Cooling Fan есть три режима охлаждения, один из которых позволяет добавлять воду или лед в емкость. Сама тара съемная, поэтому наполнять и чистить ее не составит труда.

Также в вентиляторе встроен фильтр с ионами серебра. Обдув воздуха доступен в 4 режимах и достигает 10 метров. Уровень шума устройства всего 35,1 дБ(А).

Сейчас умный вентилятор от Xiaomi 3-в-1 доступен только на китайской площадке Xiaomiyoupin. Ждем на AliExpress.