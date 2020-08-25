Microsoft выпустит Xbox One покрытый золотом в 24 карата

Осенью 2020 года в кинопрокат выйдет новый сиквел фильма “Чудо-женщина: 1984”. В честь данного события Microsoft в рамках промо-кампании выпустит три особенные версии консоли Xbox One X.

Самая дорогая версия Xbox One X будет покрыта золотом в 24 карата и оснащаться логотипом WW84. Сам стиль корпуса символизирует новую броню героини из фильма. Консоль будет выставлена на акцион, а вся выручка с него пойдёт на благотворительные цели.

Вторая версия будет выполнена в стиле злодейки Гепарды. Корпус прикрыт искусственным мехом леопарда, змеиными узорама, а также добавлены шипы из серебра и золотой логотип фильма.

Самой простой будет третья версия. Она будет оснащаться Лассо правды по всему корпусу и символом главной героини.

Две последние версии Xbox One X разыграют с 25 августа по 17 сентября. Чтобы стать участником акции, нужно поделиться постом в Твиттере. Стоит отметить, что запустить игры на специальных версия консоли нельзя, поэтому победитель получит её и базовую версию Xbox One X.