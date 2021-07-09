Microsoft выпустила подборку ретро-обоев из Windows XP

Microsoft решила выпустить коллекцию ретро-обоев под названием «Ностальгия». Она состоит из элементов классических версий Windows начиная от пейзажа «Безмятежность» и заканчивая легендарной скрепкой помощником из Word.

Всего в подборке четыре заставки. Например, одна из них отсылает к редактору Paint, а другая к легендарной игре пасьянс «Солитёр» в которую играл каждый второй пользователь Windows. Кроме того, в коллекции есть обновлённые обои «Безмятежность» из Windows XP.

Все обои доступны на сайте Microsoft для бесплатной загрузки.