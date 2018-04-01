Microsoft выпустила крупное обновления для Windows 10

Microsoft сообщила о выходе крупного обновления Windows 10 под названием November 2019 Update (1909) для всех пользователей.

Дебют Windows 10 November 2019 Update состоялся ещё в ноябре, но был доступен не для всех. Сейчас любой пользователь может зайти в настройки и нажать «Проверить наличие обновлений». Также Microsoft заявила о ускоренном процессе автоматического обновления.

Windows 10 November 2019 Update является крупным осенним обновлением, которое приносит более стабильную и надёжную работу операционной системы. Следующий крупным апдейт под номером 20H1 ожидается весной этого года.

После обновления можно заметить изменения в меню «Пуск», панели задач и в «Проводнике». Последний позволяет искать информацию внутри OneDrive. Ещё приятный нововведение является запуск с заблокированного экрана сторонних голосовых помощников.