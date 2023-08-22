Microsoft внедрила язык программирования Python в Excel

Microsoft интегрировала популярный язык программирования Python в Excel. Представитель компании Стефан Киннестранд отметил, что теперь пользователи могут прямо в знакомой среде воспользоваться библиотеками и инструментами Python.

«Вы можете управлять данным в Excel, используя графики и библиотеки Python, а затем использовать формулы Excel, диаграммы и сводные таблицы для дальнейшего совершенствования ваших идей. Теперь вы можете выполнять расширенный анализ данных в знакомой среде Excel, обращаясь к Python непосредственно из ленты Excel» рассказал представитель MicroСтефан Киннестранд

Для доступа к Python не требуется дополнительных установок. Благодаря новой функции PY, данные Python видны в сетке электронной таблицы Excel. Доступны популярные библиотеки pandas, statsmodels и Matplotlib, все вычисления, связанные с Python, обрабатываются в Microsoft Cloud, а результаты отображаются на рабочем листе Excel, позволяя пользователям создавать сложные визуализации и аналитические отчеты.

Python будет доступен в рамках ознакомительной подписки Microsoft 365, но «некоторые функции без платной лицензии будут ограничены» после окончания тестового периода.