Microsoft улучшила «Пуск» и панель задач в Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление для тестовой версии Windows 11, которое возвращает некоторые возможности из «десятки». Речь идёт об отображении часов на втором мониторе. Да, в Windows 11 этого не было, так что приходилось ставить программы типа ElevenClock.

Сейчас эту возможность тестируют на канале Windows Insiders, так что в релиз она выйдет через пару месяцев. Помимо этого, в компании, наконец, прислушались к пользователям и запустили тестирование обновлённой версии меню «Пуск». В новой сборке теперь можно выбирать, закрепить ли в меню больше приложений или вывести больше рекомендаций.

Помимо этого, компания продолжает экспериментировать с наполнением меню «Настройки». Судя по всему, оно должно полностью заменить «Панель управления», однако пока неясно, когда этого стоит ожидать.

В целом, подход Microsoft вполне укладывается в парадигму «сделай хуже, а потом верни как было». А пользователи выступают в роли бета-тестеров, причём платят за релиз.