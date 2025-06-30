Соосновательница Xbox заявила, что игровые устройства Microsoft мертвы

Лора Фрайер, одна из основательниц Xbox и бывший продюсер Gears of War, назвала текущее направление бренда мёртвым. По её словам, у Microsoft больше нет ни желания, ни ресурсов делать игровые устройства.

В своём видео на одноимённое YouTube-канале Фрайер заявила, что физические устройства Xbox «мертвы», несмотря на официальные заявления компании об обратном. Она раскритиковала слоган Xbox Anywhere, назвав его рекламой без содержания, и добавила, что партнёрство с ASUS ROG Ally — это не новый шаг, а признак выхода из аппаратного бизнеса.

Лора Фрайер

По мнению Фрайер, Microsoft концентрируется на продвижении Game Pass, в то время как ставка на подписку сопровождается ростом цен на игры. Она считает, что именно из-за этого за The Outer Worlds 2 просят $80 долларов, чтобы доступ к ней через подписку выглядел выгоднее.

Фрайер также отметила, что Xbox по-прежнему владеет сильными IP, включая ремейк Oblivion, но платформа движется в сторону аутсорса и переизданий, а не создания новых флагманов.

Несмотря на партнёрство с AMD и планы по разработке консолей нового поколения, Microsoft в своём анонсе делает акцент на Windows как основной игровой платформе. По мнению Фрайер, это означает смену стратегического вектора и отход от физических устройств в пользу экосистемы и подписочного сервиса.