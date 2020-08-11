Microsoft прекратила тестирование xCloud на iOS

В Microsoft объявили, что прекращают тестирование игрового стримингового сервиса xCloud на iOS. И на данный момент неясно, связано ли это с претензиями Apple или компания просто завершила этап.

Тестирование началось на «яблочных» ОС ещё в феврале в рамках программы TestFlight. Тогда компания столкнулась с трудностями, из-за чего для тестирования был доступен только проект Halo: The Master Chief Collection, а количество пользователей ограничивалось 10 тысячами.

Тестирование xCloud в рамках TestFlight на iOS закончилось, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы предоставлять облачные игры в рамках Xbox Game Pass Ultimate для пользователей Android, начиная с 15 сентября. Мы стремимся масштабировать облачные игры с помощью Xbox Game Pass, сделав их доступными для всех устройств. Представитель Microsoft

Таким образом, пока неясно, будет ли вообще сервис запущен на iOS, когда это может произойти и при каких условиях.

Отметим, что с 15 сентября Project xCloud станет частью Xbox Game Pass Ultimate. Поначалу он будет доступен только на Android, но в будущем обещано появление клиента под Windows 10.