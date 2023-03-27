Microsoft отменила пробную подписку Xbox Game Pass Ultimate за $1

Игроки на Xbox в течение многих лет могли опробовать подписку Game Pass всего за $1. Новые участники подписки Xbox могли оформить пробную версию на месяц за символическую плату в $1, а уже после переходить на стандартную подписку Xbox Game Pass Ultimate за $14,99.

К сожалению, от такой идеи продвижения сервиса отказались. Об этом стало известно изданию The Verge в разговоре с главой отдела глобальных коммуникаций Xbox Кари Перес. Он подтвердил, что Microsoft рассматривает новые возможности для привлечения пользователей в сервис, но какие именно — не уточняет.

Сейчас пользователям доступна подписка Xbox Game Pass Ultimate за $14,99 или вариант за $9,99. Более того, может появиться тарифный план «Друзья и семья», который даст возможность делиться подпиской Xbox Game Pass Ultimate с тремя другими пользователями.

В настоящее время тариф «Друзья и семья» доступен в Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африке, Чили, Венгрии, Израиле и Швеции. Позже он может появиться на европейском рынке и в США.