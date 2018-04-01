Microsoft начала менять Windows 10

В декабре 2019 года компания Microsoft продемонстрировала новые иконки для Windows, которые должны появиться после редизайна. Прошел только месяц, а в тестовой сборке Windows 10 уже начали наблюдаться изменения.

Редизайн иконок доступен в тестовой сборке для участников программы бета-тестирования Windows Insiders.

Новый дизайн выполнен в соответствии с фирменным стилем графического интерфейса Fluent Design System, который был впервые показан на Microsoft Build в 2017 году.

Обновленный иконки пока доступны только на панели задач. Они выглядят более проще и лаконичней.

Стоит предположить, что полноценное обновление для всех появится уже весной этого года.