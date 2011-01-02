Microsoft кардинально поменяет Windows 10 в 2021 году

Стало известно о планах Microsoft на следующий год в отношение Windows 10. Сообщается, что операционная система получит масштабное обновление под кодовым названием Sun Valley.

Эта «Солнечная долина» принесёт радикальное изменение всех визуальных элементов ОС — меню «Пуск», «Проводника», «Центра уведомлений» и так далее.

Судя по данным источника, речь идёт о переработке процесса взаимодействия с системой и анимаций. Также новая система будет лучше адаптирована под сенсорные экраны. Всё это позволит привести дизайн системы к стандарту WinUI 3.0.

Обновление выйдет, как ожидается, осенью будущего года, однако пока что официальных данных на этот счёт нет.

Ожидается, что первые данные о новом дизайне появятся уже в начале 2021 года, когда выйдут ранние версии системы.