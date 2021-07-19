Microsoft Flight Simulator для Xbox будет весить 100 ГБ

Консольная версия авиасимулятора Microsoft Flight Simulator для Xbox будет занимать около 93 ГБ места на диске. Также есть уточнение, что в зависимости от модели Xbox, игра может и вовсе превысить 100 ГБ.

Например, увеличенный размер игры может произойти для консолей последнего поколения – Xbox Series X/S. В ней будут более качественные текстуры высокого разрешения, а также увеличена прорисовка объектов.

Уже с 27 июля Microsoft Flight Simulator станет доступна по подписке Xbox Game Pass.