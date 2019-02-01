В Microsoft Flight Simulator добавили Годзиллу

Если играть в привычную игру становится скучно, то на помощь приходят моды, которые значительно расширяют геймплей и вносят в него разнообразие. Например, если геймерам надоело летать над городами в Microsoft Flight Simulator, то моддеры добавили знаменитого монстра Годзиллу.

Найти чудовище можно в заливе Сан-Франциско по координатам 37.792394, -122.378850. Загрузить мод можно по ссылке.

За основу была взята Годзилла из одноимённого фильма 2014 года. Также её создатель пообещал в будущем добавить Кинг-Конга на сам Эмпайр-стейт-билдинг, если вышедший мод обретёт успех.

Однако что-то большего ожидать от монстра не стоит, моделька просто выполняет декоративную функцию и ничего более, хотя выглядит жутковато.