Microsoft Flight Simulator взломали в день релиза

Одной из задач DRM-защиты в играх является задержка взлома. Любую защиту, как известно, можно обойти, но наличие той же Denuvo замедляет этот процесс. Однако, как оказалось, даже наличие нескольких уровней защиты не даёт гарантии от взлома.

Только вчера состоялся релиз Microsoft Flight Simulator, и почти сразу же хакеры опубликовали игру на пиратских сайтах, обойдя сразу две DRM-защиты, которые были установлены в игре. Речь идёт о встроенной системе безопасности Steam и технологии Arxan.

Последняя чаще всего применяется в приложениях, а не играх. Почему команда Asobo Studio не использовала Denuvo — не сообщается. При этом уже известно, что взломанный установщик Microsoft Flight Simulator «весит» 74 ГБ, не считая данных, которые будут скачиваться по ходу игры.

Отметим, что в нынешней версии Microsoft Flight Simulator можно управлять различными самолётами и летать над всей планетой, которая тщательно воссоздана в виртуальной реальности. Для формирования детальной карты планеты использовались спутниковые снимки Bing Maps и фирменные «облака» Azure.