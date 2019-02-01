Блогер запустил Microsoft Flight Simulator 2020 на трёх ЭЛТ-мониторах

Техноблогер LGR после релиза Microsoft Flight Simulator 2020 сумел запустить игру на трёх мониторах с электронно-лучевой трубкой. В тесте используются дисплеи Optiquest, Compaq и Gateway.

Для подключения LGR использовал переходники с DisplayPort на VGA, а для объединения задействовал панель управления NVIDIA Surround. В результате он получил картинку с разрешением 3072 x 768, поскольку каждый монитор способен выдавать только разрешение в 1024 x 768 точек.

При этом блогер не задействовал функцию корректировки рамок, хотя она есть в современном ПО для карт NVIDIA и AMD. Однако в этом случае пришлось бы постоянно вращать камеру, поскольку часть приборной панели была бы закрыта рамками.

Надо признать, выглядит это неплохо, несмотря даже на широкие рамки и малое разрешение. Во всяком случае, вполне аутентично.