Браузер Microsoft Edge получит встроенный VPN

Фирменный браузер Microsoft обзаведётся встроенным бесплатным VPN-сервисом. Функция будет называться Secure Network («Защищённая сеть»). Она должна будет защищать интернет-соединение и пользовательские данные.

Весь трафик будет передаваться по зашифрованному туннелю даже в тех случаях, если ресурс будет использовать устаревший протокол HTTP. Кроме того, многочисленные трекеры будут моментально пресекаться.

Виртуальное местоположение и IP-адрес будут изменяться к ближайшим регионам для обеспечения стабильной скорости. VPN-сервис будет бесплатным, но с ограничением в 1 ГБ трафика за месяц. Для его использования потребуется войти в свою учётную запись Microsoft.

Функция Microsoft Secure Network разработана совместно с Cloudflare. Информации о том, когда новинка будет доступна пользователям, пока что нет.

Microsoft Edge не является первым браузером со встроенным VPN. Opera уже некоторое время включает бесплатный VPN, а Mozilla запустила платный VPN-сервис в 2020 году.

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