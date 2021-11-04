Microsoft выпустила фирменный браузер для Linux

Компания Microsoft выпустила стабильную версию браузера Edge для Linux. Как отмечается, эта версия почти ничем не отличается от сборок на Windows и macOS.

Браузер можно скачать с официального сайта Microsoft или обновить с бета-версии до релизной. Во втором случае можно использовать команду:

sudo apt install microsoft-edge-stable

Её нужно вводить в терминале, причём эта команда сработает только на Debian и дочерних дистрибутивах, вроде Ubuntu, Mint и прочих. Скачать можно пакет deb или rpm. Первый подходит для Debian и Ubuntu, второй — для Centos, Fedora и прочих.

Что касается функциональных особенностей, то новинка поддерживает работу с теми сайтами, которые не запускаются в других браузерах, содержит дополнительные настройки приватности и умеет синхронизировать данные.