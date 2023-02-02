Microsoft агрессивно навязывает пользователям обновиться до Windows 11

Microsoft активно стимулирует пользователей Windows 10 к переходу на более современную ОС Windows 11. В сети появились жалобы пользователей, что на их компьютерах появляется страница в полноэкранном режиме, предлагающая установить Windows 11, которая полностью закрывает рабочий стол.

Microsoft предлагает только два выхода: запустить обновление сейчас или запланировать установку на позднее время. Есть также маленькая ссылка «Остаться в Windows 10», которая практически невидима.

Пользователи Windows 10 недовольны попытками Microsoft установить Windows 11 с помощью хитрых баннеров и иллюзий. Многие могут нажать на первую кнопку, выделенную цветом, не прочитав сообщение, и даже не искать кнопку отказа, просто, чтобы вернуться к работе.

На данный момент Microsoft еще не запустила автоматическое обновление, поэтому у пользователей есть все шансы остаться на привычной ОС.

1 февраля 2023 года Microsoft закрыла продажи лицензионных копий Windows 10.