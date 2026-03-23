Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk | The GEEK
Новости

Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk

Корейский KakaoTalk вошёл в топ российского App Store.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:39

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk начал набирать популярность в России: в марте 2026 года приложение поднялось на 2-е место в топе соцсетей российского App Store, его чаще стали искать в Google и обсуждать в соцсетях.

KakaoTalk запустили в 2010 году — это один из главных мессенджеров Кореи со звонками, групповыми чатами, каналами и функциями суперапп. Регистрация на российский номер работает. Интерфейс преимущественно на корейском, часть настроек переведена на русский.

Из интересных функций — до трёх отдельных профилей с разными фото и статусами, видимых только выбранным контактам. Групповые чаты бывают закрытыми и публичными, в последних до 2000 участников с поиском по темам и тегам.

Без верификации, которая требует ID гражданина Кореи и местного номера телефона, возможности существенно урезаны. Иностранным пользователям недоступны публикации в профиле, создание открытых групп, покупки, игры, карты, музыка и новостной агрегатор. Вступать в открытые группы можно, но модерация вправе ограничить активность при подозрительном поведении.

Приложение доступно на iOS, Android и десктопе.

id·222367·20260323_1115
Читайте также
Ещё по теме
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры