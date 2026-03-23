Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk начал набирать популярность в России: в марте 2026 года приложение поднялось на 2-е место в топе соцсетей российского App Store, его чаще стали искать в Google и обсуждать в соцсетях.

KakaoTalk запустили в 2010 году — это один из главных мессенджеров Кореи со звонками, групповыми чатами, каналами и функциями суперапп. Регистрация на российский номер работает. Интерфейс преимущественно на корейском, часть настроек переведена на русский.

Из интересных функций — до трёх отдельных профилей с разными фото и статусами, видимых только выбранным контактам. Групповые чаты бывают закрытыми и публичными, в последних до 2000 участников с поиском по темам и тегам.

Без верификации, которая требует ID гражданина Кореи и местного номера телефона, возможности существенно урезаны. Иностранным пользователям недоступны публикации в профиле, создание открытых групп, покупки, игры, карты, музыка и новостной агрегатор. Вступать в открытые группы можно, но модерация вправе ограничить активность при подозрительном поведении.

Приложение доступно на iOS, Android и десктопе.