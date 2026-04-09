Apple удалила клиент «Телеги» из App Store

Альтернативный клиент Telegram под названием Telega стал недоступен в App Store. При попытке открыть страницу приложения магазин Apple показывает сообщение о том, что запрашиваемая страница не найдена.

Команда The GEEK обратила внимание на исчезновение Телега из App Store и проверила связанную с проектом инфраструктуру. При проверке через Cloudflare Radar домен telega.me отображался с пометками, связанными с рисками безопасности, включая spyware (шпионское ПО) и нарушения политик безопасности.

На момент публикации официального объяснения от Apple нет. Разработчики Telega при этом заявили, что получили запрос от компании и уже работают над тем, чтобы вернуть приложение в магазин.

Ранее Telega получил известность как альтернативный клиент Telegram, который, по заявлениям пользователей, позволял пользоваться мессенджером без VPN в России. После удаления из App Store приложение по-прежнему остаётся доступным в Google Play и RuStore.

Когда именно Telega вернётся в App Store и связано ли исчезновение приложения с вопросами к безопасности, пока неясно.