Apple удалила клиент «Телеги» из App Store | The GEEK
Новости

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:51
Альтернативный клиент Telegram под названием Telega стал недоступен в App Store. При попытке открыть страницу приложения магазин Apple показывает сообщение о том, что запрашиваемая страница не найдена.

Команда The GEEK обратила внимание на исчезновение Телега из App Store и проверила связанную с проектом инфраструктуру. При проверке через Cloudflare Radar домен telega.me отображался с пометками, связанными с рисками безопасности, включая spyware (шпионское ПО) и нарушения политик безопасности.

На момент публикации официального объяснения от Apple нет. Разработчики Telega при этом заявили, что получили запрос от компании и уже работают над тем, чтобы вернуть приложение в магазин.

Ранее Telega получил известность как альтернативный клиент Telegram, который, по заявлениям пользователей, позволял пользоваться мессенджером без VPN в России. После удаления из App Store приложение по-прежнему остаётся доступным в Google Play и RuStore.

Когда именно Telega вернётся в App Store и связано ли исчезновение приложения с вопросами к безопасности, пока неясно.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры