Из-за сбоя в работе Cloudflare перестали работать многие сайты

Перебои в работе интернета наблюдаются по всему миру.
Редакция The GEEK сегодня в 16:35

Масштабный сбой произошел в работе облачного сервиса Cloudflare. В связи с этим перестали работать многие сайты по всему миру, включая ChatGPT, соцсеть X (Twitter), музыкальный сервис Spotify и многие другие.

Представители Cloudflare уже заявили, что знают о проблеме и занимаются ее устранением.

Масштаб проблемы объясняется тем, что через сеть Cloudflare проходит огромный объем данных — по статистике самой компании, это около 20% всего мирового веб-трафика. Поэтому, когда у Cloudflare возникают неполадки, это по цепочке «ломает» работу тысяч ресурсов, которые пользуются ее услугами.

