Meizu 20 Pro вышел в фиолетовом цвете

Meizu представила свой флагманский смартфон 20 Pro в ярком и привлекательном цвете, который называется «Фиолетовый рассвет». Пользователи смогут оценить новую цветовую гамму уже с 23 мая, именно тогда модель поступит в продажу.

Смартфон Meizu 20 Pro будет доступен в двух конфигурациях: с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Цены на новинку составят ¥4399 и ¥4799 соответственно, что примерно равно 50 000 ₽ и 54 600 ₽.