Meizu официально объявила о прекращении разработки смартфонов

Компания Meizu официально объявила о приостановке разработки и выпуска новых смартфонов. Причиной стал кризис на рынке памяти, который серьезно повлиял на сегмент мобильных устройств.

Накануне в сети появилась информация, что Meizu сворачивает производство смартфонов. Компания не стала долго ждать и опубликовала официальное заявление на этот счет.

В Meizu подчеркивают, что речь идет не о полном уходе, а о «приостановке». Тем не менее, в возвращение бренда после перерыва и возможной потери ключевых специалистов верится с трудом.

«Сегодня мы официально объявляем о том, что компания Meizu приостанавливает собственные разработки аппаратного обеспечения для новых моделей мобильных телефонов на внутреннем рынке и активно связывается с партнерами-производителями оборудования. При этом наша текущая деятельность никак не пострадает», — Meizu.

Компания намерена сосредоточиться на развитии программного направления и открытой экосистемы Flyme. Производитель обещает поддерживать уже выпущенные устройства обновлениями и полностью выполнять гарантийные обязательства перед пользователями.

В заявлении также отмечается, что компания планирует стратегическую трансформацию: вместо ориентации на выпуск «железа» акцент будет сделан на программные продукты и решения в сфере искусственного интеллекта.