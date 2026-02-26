Meizu сворачивает производство смартфонов и может обанкротиться

Мобильное подразделение компании Meizu фактически уже прекратило работу. Об этом сообщает китайское издание Cailian Press со ссылкой на многочисленные источники.

По данным издания, в марте 2026 года мобильный бизнес будет официально исключен из биржевого списка. При этом подразделение Meizu Auto, которое занимается автомобильными системами, продолжит работу независимо. Сам бренд Meizu, по информации источников, может остаться интегрированным в систему Geely.

Одной из возможных причин сложившейся ситуации называют кризис на рынке памяти. Ранее директор по маркетингу Meizu Group China Ван Чжицян заявлял, что из-за нехватки компонентов компании пришлось отменить выпуск смартфона Meizu 22 Air. Тогда он подчёркивал, что флагманский Meizu 23 всё же планируется к выходу. Однако новые инсайды ставят под сомнение и этот проект.

Источники, близкие к компании, утверждают, что с апреля прошлого года Meizu испытывает серьёзные финансовые трудности. По их словам, компания не может рассчитываться со многими поставщиками, а значительная часть долгов уже признана «безнадёжной». В сложившейся ситуации Meizu с высокой вероятностью может ожидать банкротство.