McDonald’s может уйти из Казахстана из-за нарушения цепочек поставок и невозможности закупать мясо в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

После ухода McDonald’s с рынка РФ, компания запретила делать закупку котлет в России. В ноябре 2022 года 24 ресторана быстрого питания, принадлежащих ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан), приостановили свою работу из-за проблем с поставками.

Также проблема связана с высокой ценой и расходами на транспортировку через местных или европейских поставщиков, что могло привести бизнес в убыток.

Ранее стало известно, что в Белоруссии рестораны McDonald’s перейдут под бренд «Вкусно — и точка».