«Вкусно — и точка» запускает подписку на кофе

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», которая в прошлом году заменила McDonald’s в России, объявила о запуске программы подписки на кофе и другие горячие напитки.

Подписчику предлагается американо, капучино, латте, чай и пунш, а стоимость абонемента будет одинакова во всех городах страны. Доступные варианты подписки включают периоды 14 и 30 дней, и объемы напитков — 0,2 л, 0,3 л и 0,4 л.

Стоимость абонемента будет начинаться от 525 рублей. Оплатив эту сумму, клиент сможет получить один небольшой напиток в день в течение 14 дней.

Подписку можно будет оформить через приложение «Вкусно — и точка» начиная с 20 февраля. Пользователи будут получать ежедневно QR-код, который нужно показать на кассе, чтобы получить напиток. Ранее аналогичная подписка была предложена сетью McDonald’s.