Рестораны McDonald’s могут снова открыться в России

Рестораны сети McDonald’s, которые приостановят свою работу в России с 14 марта, могут снова открыться через полтора месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней. Сообщает собеседник ТАСС

Во вторник стало известно, что McDonald’s временно закроет свои рестораны в России из-за событий вокруг Украины.

С 14 марта компания приостановить обслуживание в предприятиях сети McDonald’s по всей России, но офис и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжат работать в прежнем режиме.

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