Вступление закона о криптовалютах в России отложили до сентября

Вступление в силу законопроекта о регулировании криптовалют в России отложили до 1 сентября 2026 года. Изначально новые правила должны были заработать с 1 июля.

Документ пока прошёл только первое чтение. По данным «Коммерсанта», рассмотрение перенесли из-за большого количества поправок. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что запуск закона откладывается из-за затянувшихся согласований с ведомствами.

Второе и третье чтения законопроекта ориентировочно планируют провести 21 июля. После этого документ должен определить правила обращения цифровой валюты в России.

Одна из спорных тем — возможность вывода криптовалюты из российского цифрового депозитария на некастодиальные Web3-кошельки. Изначально проект предполагал только кастодиальное хранение, при котором приватные ключи остаются у депозитария. Позже в документ добавили возможность вывода активов на сумму до 100 тысяч рублей.

Также обсуждается безопасность активов российских инвесторов. По словам источников издания, создание цифрового депозитария может привести к появлению «окрашенной» криптовалюты, которую западные регуляторы смогут отследить, если она выйдет за пределы российского рынка.

Ранее предполагалось, что с 1 июля граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников, включая обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. При этом расчёты криптовалютой внутри России по-прежнему должны остаться запрещены.