Разговор на чистоту: Маруся научилась управлять умными устройствами TCL

Теперь через голосового помощника Марусю от VK можно управлять роботами-пылесосами и воздухоочистителями бренда TCL.

TCL известен российскому потребителю как ведущий производитель телевизионной техники. Последние годы в компании активно занимаются разработкой и производством умных устройств. Масштабы огромны — 28 собственных научно-исследовательских центров и еще 10 в партнерстве с другими брендами. Некоторые из девайсов TCL уже попали на российский рынок: это роботы-пылесосы Sweeva и очистители воздуха breeva. Ранее ими можно было управлять дистанционно через Alexa и Google Assistant, теперь в умных устройствах доступно голосовое управление Маруси от VK. С ее помощью можно включать и выключать умные пылесосы, мойку воздуха и очиститель, управлять режимами и многое другое.

Роботы-пылесосы TCL отличаются компактными размерами и при этом высокой мощностью всасывания и широким функционалом. Например, модель TCL Sweeva 2000 в высоту всего 7 см и оснащена баком для пыли на 600 мл. Узкий корпус позволяет Sweeva 2000 чистить пол под мебелью, а объемная батарея — работать до 150 мин на одном заряде.

Все роботы-пылесосы TCL имеют фильтры повышенной эффективности HEPA, что гарантирует не только избавление от мусора, но и от мельчайшей пыли и аллергенов. Кроме того, все пылесосы распознают низкий уровень заряда и отправляются на станцию сами.

Модель TCL Sweeva 6500 кроме стандартной станции зарядки имеет еще и 4-литровый бак для самоочищения: собственный бак пылесоса автоматически опустошается на станции, а мусор попадает в герметичный мешок. Ни одна пылинка не проникнет обратно в квартиру, ни при самоочищении пылесоса, ни при выгрузке мешка из док-станции.

Программировать работу пылесосов, задавать расписание и порядок уборки комнат можно с помощью фирменного приложения TCL. А запускать пылесос в момент или же отложенно — теперь и с помощью голосового управления Маруси.

То же самое касается и воздухоочистителей. Например, для моделей breeva A2, breeva A3 и breeva A5, представленных в России, есть возможность задавать параметры работы в фирменном приложении TCL. В этом помогают голосовые команды. Также в приложении потребитель может увидеть отчет об актуальном состоянии воздуха и за выбранный период. Очистители TCL работают 24/7: удаляют до 99,97% летучих соединений пыли и круглосуточно мониторят состояние воздуха. Встроенный инфракрасный датчик видит малейшие соединения, а ионизатор воздуха объединяет их друг с другом, чтобы захватывать каждую из них.

Стильные и компактные, воздухоочистители TCL будут гармонично смотреться вместе с VK Капсулой и VK Капсулой Мини — умными колонками, в которых живет Маруся. Слушать музыку, играть, спрашивать о новостях и погоде и одновременно управлять умным домом и умной техникой — это и не только умеет Маруся от VK. Поддерживать беседу и чистоту в доме с Марусей и TCL интересно и просто.

TCL Electronics — быстрорастущая компания по продаже товаров электроники и один из лидеров в производстве телевизоров с поддержкой Smart TV по всему миру. Созданная в 1981, к 2021 году компания вышла на международные рынки в 160 странах мира. Согласно рейтингу Sigmaintell в 2019 году, компания занимает 2-е место по транспортировке LCD-телевизоров по всему миру. TCL специализируется на исcледовании, развитии и производстве телесистем, аудиосистем и умных гаджетов для дома.

Маруся — голосовой помощник экосистемы VK. Марусю можно попросить написать сообщение или позвонить другу из ВКонтакте, написать письмо в Почте Мail.ru, прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить любимый трек VK Музыки, рассказать сказку детям и многое другое. Маруся доступна в приложениях для Android и iOS, в социальной сети ВКонтакте, умных колонках VK Капсула и VK Капсула Мини, в Почте Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнеров.

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