Apple ищет замену Тиму Куку: назван возможный преемник 

В ноябре 2024 года генеральному директору Apple Тиму Куку исполнится 64 года. Несмотря на то что он пока не планирует уходить с поста, в соответствии с американскими корпоративными традициями специалисты обычно уходят на пенсию после достижения 65-летнего возраста, и Кук уже начал готовиться к своему уходу.

В подкасте Марка Гурмана Тим Кук открыто говорил о подготовке своего преемника. Он выразил желание видеть на своем месте кого-то из нынешнего руководства Apple, упомянув операционного директора Джеффа Уильямса, хотя отметил, что Уильямс всего на два года моложе его, что делает его менее вероятным кандидатом.

Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс

Сейчас, по мнению многих, наиболее вероятным претендентом на роль генерального директора является Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, который активно участвует в ключевых проектах компании.

Старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус

Тернус, работающий в Apple с 2001 года, имеет опыт в разработке различных продуктов, включая Mac, iPad, AirPods и iPhone, и, с недавнего времени, Apple Watch. Его вклад в развитие компании и безупречный послужной список делают его одним из основных кандидатов на роль будущего руководителя.