Новый король: у игроков в Steam стала популярной видеокарта RTX 3060

Благодаря «криптозиме», нынешние игроки наконец-то смогли приобрести новые видеокарты. И это почти сразу повлияло на статистику в Steam. Если ранее на протяжении многих лет им была доступна только Nvidia GTX 1060, то теперь, по данным источника, на первое место вышла RTX 3060 с 7,52% против 6,94% у GTX 1060.

Это связано со снижением цены на сами карты, в частности, на поколение Ampere. При этом чаще всего игроки отдают предпочтения мобильным видеокарт, а не десктопным. Возможно, это связано как раз с тем, что мобильные карты долгое время были единственным вариантом, который вообще можно было приобрести.

В ближайшее время ситуации может измениться ещё сильнее, ведь майнинг стал невыгодным, а скоро появятся новые видеокарты RTX 4080 и 4090, а также топовые ускорители Intel.

При этом компания планирует выпустить две новые видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti. У первой версии будет всего 8 ГБ памяти и шина на 256 бит. Зато вторая получит память GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с вместо старой GDDR6 14 Гбит/с.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!