Названа дата презентации Google Pixel 7 и Pixel Watch

Google анонсировала свое следующее мероприятие «Made by Google». Предполагается, что на нем среди новинок от компании покажут смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.

По данным источника, мероприятие состоится через месяц после презентации Apple, а именно, 6 октября 2022 года. Предзаказы на новинки откроются в день премьеры, цены пока не сообщаются. Инсайдер Джон Проссер предполагает, что базовая модель будет стоить от $600, а старшая версия стартует от $900.

Смартфоны Google Pixel 7 и 7 Pro примечательны тем, что это будут первые смартфоны на Android 13.

Их формальный анонс состоялся на ежегодной конференции I/O в мае 2022 года. Однако, именно 6 октября расскажут все подробности.

На мероприятии покажут не только смартфоны линейки Pixel 7, но и умные часы Pixel Watch и обновленные Pixel Buds. По слухам, у Pixel Watch будет процессор Exynos 9110, датчики NFC, GPS и для слежения за жизненными показателями. Их стоимость ожидается на уровне $400.

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