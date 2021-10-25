ОС macOS Monterey стала доступна для загрузки

Операционная система macOS Monterey стала доступна для загрузки всем пользователям. В ней появились новые способы общения, ункции аудио и видео в FaceTime, а также инструменты Непрерывности, такие как AirPlay на Mac.

Функции «Онлайн-текст» и «Визуальный поиск» используют новые возможности искусственного интеллекта для удобного поиска информации.

В браузере Safari появилась возможность объединять вкладки в группы. А ещё на Mac стали доступны быстрые команды для автоматизации различных действий. Функция Universal Control позволит переключаться между Mac и iPad.

Система macOS Monterey доступна уже сегодня в виде бесплатного обновления ПО на компьютерах Mac с чипом Apple и Mac на основе процессоров Intel.