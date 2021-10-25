Показаны рендеры будущего MacBook Air с «чёлкой»

Инсайдер Джон Проссер сообщил, что знает о внешнем виде будущего MacBook Air 2022 года. Судя по его данным, новинка получит дизайн в стиле MacBook Pro (2021).

Если точнее, то у ноутбука ожидается «чёлка» и тонкие рамки экрана, а также mini-LED-дисплей. В «моноброви» будет размещаться камера с разрешением 1080p. Также на рендерах показано, что MacBook Air (2022) оснащается полноразмерными функциональными клавишами.

Ожидается, что новинка получит яркие цвета, а также процессор M2. Помимо этого, у него может быть порт магнитной зарядки MagSafe 3, два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и выход на наушники 3,5 мм.

Релиз новинки ожидается в середине следующего года. Цены пока не сообщаются.