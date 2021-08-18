Mac Mini на M1X выйдет в 2022 году

Китайские источники утверждают, что новый компактный компьютер Mac Mini на базе однокристальной системы Apple M1X выйдет не ранее начала 2022 года. Его отложили по «маркетинговым причинам».

Скорее всего, первыми новый чип получат ноутбуки MacBook Pro в этом году, после чего придёт черёд и Mac Mini. Ранее планировалось, что его начнут выпускать в конце текущего года.

Отметим, что официального анонса Apple M1X пока не было. Этому процессору приписывают 5-нанометровый техпроцесс TSMC, 10 ядер (8 больших и 2 маленьких), а также увеличение числа ядер графического процессора в 2-4 раза.

Ожидается, что базовая модель Mac Mini с Apple M1X, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD будет стоить 1300 долларов.